Festa de aniversário de Rio Bom recebe grande público

Um grande público acompanhou a festa de aniversário de Rio Bom, no Vale do Ivaí. O município comemorou 59 anos de emancipação política. Aproximadamente 20 mil pessoas passaram pela cidade em três dias.

Na noite de sexta-feira (28), a jovem Vitória Caroline Corrêa foi eleita a Rainha da Festa. Além dela, foram escolhidas as princesas: Maria Eduarda da Silva e Maria Regina França de Oliveira.

A festa, que acabou no domingo (30), contou com shows, corrida Pedestre 28 de Abril, com centenas de inscritos, e o tradicional churrasco no bambu.

"Gratidão, só tenho gratidão. Quero mandar um abraço para toda população do Vale do Ivaí que participou conosco, foram milhares de pessoas nesses três dias. Na corrida tivemos aproximadamente 510 corredores, isso mostra que cada dia a festa está mais bonita e trazendo pessoas. Começamos com inauguração de 20 obras, entrega de equipamentos e depois essa festa tão bonita. Recebemos um público de aproximadamente 20 mil pessoas, estamos muito felizes. Já estamos agora pensando nos 60 anos do nosso município no ano que vem", disse o prefeito Moisés Andrade.

GAROTA POP RIO BOM 2023

A grande novidade este ano foi o concurso Garota Pop Rio Bom 2023. Além da tradicional eleição para rainha e princesas da festa, a organização do evento também realizou com as mesmas candidatas um concurso através das redes sociais.

Através de votação pelo Instagram, a candidata Loiany Bianca foi a vencedora do concurso, sendo eleita a primeira Garota Pop de Rio Bom.

Durante a premiação, o prefeito Moisés de Andrade parabenizou a todas as participantes e agradeceu pela mobilização das meninas.

"Estamos muito felizes em comemorar mais um aniversário do município, enaltecendo a beleza feminina da nossa população. Quero parabenizar a todas as participantes e agradecer por abrilhantarem ainda mais a nossa festa", afirma.





