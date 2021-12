Da Redação

Festa de aniversário de criança acaba em tijolada e confusão

Após ser solicitada, a Polícia Militar (PM), de Bom Sucesso, foi até uma festa de aniversário de criança, que estava acontecendo na área central da cidade, e encontrou uma grande confusão envolvendo diversas pessoas.

Em contato com a dona da festa, ela disse que em certo momento do evento, o seu filho e um amigo dele, sendo que um deles estava armado com uma foice, passaram a ameaçar os convidados, inclusive as crianças.

Ainda de acordo com a vítima, um deles começou a dar golpes de foice no muro, gritando que iria acabar com a festa. Além disso, ela contou que o seu filho entrou em luta corporal com um dos convidados do evento e acabou se machucando. Ele precisou ser levado para o hospital da cidade.

A vítima disse também que foi agredida por alguns dos integrantes da festa com uma tijolada em suas costas. Devido aos ânimos exaltados e por ter uma grande quantidade de pessoas no local, a equipe resolveu retirar as partes e encaminhá-las para o Departamento da Polícia Militar, de Bom Sucesso.