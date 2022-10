Festa de aniversário de Cambira segue durante final de semana

Da Redação

Festança segue até domingo, dia 23 de outubro, quando acontece a X Leitoa na Brasa

A programação de comemoração dos 61 anos de Cambira segue até o próximo domingo, dia 23 de outubro, com diversas atrações e atividades para toda a população.

Neste sábado, dia 22 de outubro, será realizada a 2ª Edição do Jeep Fest - Valendo Etapa da Copa Norte. Na mesma data, às 22 horas, tem show com a Banda Herança no calçadão de Cambira.

No último dia de festejos em comemoração aos 61 anos da cidade, dia 23 de outubro, às 12 horas, será realizada a X Leitoa na Brasa, em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Cambira. O prefeito Emerson Toledo convida toda a comunidade de Cambira e região para participar dos últimos dias de aniversário.

"Convido toda população da região para vir até nossa cidade e aproveitar os dias de festa com a gente. São 61 anos da nossa querida Cambira", comemora.

