Festa da Cenoura volta acontecer em Marilândia do Sul; veja atrações

Bruno & Barretto se apresentam no dia 2 de dezembro durante a Festa da Cenoura

Após dois anos de pausa devido à pandemia, vem aí a 13ª Festa da Cenoura, de 2 a 4 de dezembro, com diversas atrações para a população para comemorar os 70 anos de emancipação política de Marilândia do Sul. O evento, como segue a tradição, ocorre no estacionamento do Ginásio de Esportes Mário Leão.

No primeiro dia de festa, dia 2 de dezembro, às 20h30, acontece a abertura do evento. Mais tarde tem shows com Dani & Gabriella e em seguida, com a dupla Bruno & Barretto.

No dia 3 de dezembro, tem shows com Valderes & Dill, Carla, Di Paulo & Paulinho, e som do DJ Adriano. Já no último dia de festa, dia 4 de dezembro, será realizado o 2º Trilhão, 1ª Cavalgada, além de almoço com show roda de viola, pagode Canelinha de Vidro e Arte Batucada, e apresentação de Adrian França. A festa ainda vai contar com Parque de Diversão.

