Festa da Alegria leva 700 crianças para praça em São Pedro do Ivaí

A prefeitura de São Pedro do Ivaí lotou a Praça da Rodoviária, no último domingo (15), para realização da Festa da Alegria. O evento reuniu mais de 700 crianças da cidade e do distrito de Marisa. A diversão foi garantida com brincadeiras de rua, competições esportivas, brinquedos infláveis, pula-pula e passeio de trenzinho. As crianças também ganharam refrigerante, pipoca e bolo gelado.

A Festa da Alegria foi organizada através da secretaria municipal de Educação, Esporte e Cultura e contou com o apoio das demais secretariais municipais. A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri afirma que a festa é uma forma de integração e confraternização das famílias. “Tudo pensado para que os pais participem desse momento com seus filhos, fazendo da ocasião uma memória afetiva que as crianças levarão para o resto de suas vidas”, assinala.

Regina participou do evento e enalteceu o sucesso obtido, agradecendo a todos os membros da equipe e servidores municipais pela envolvimento e dedicação. “Nada se constrói sozinho e a Festa da Alegria alcançou seu objetivo com a dedicação de todos que organizaram com muito carinho. Parabéns às nossas crianças pelo dia, que foi de muita alegria, diversão e igualdade”.

