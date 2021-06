Festa com aglomeração em Jardim Alegre termina na 54ª DRP

Continua após publicidade

Quatro pessoas foram detidas pela Polícia Militar (PM) e encaminhadas a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã na noite de quinta-feira (3), por volta das 22 horas, após denúncia de festa com aglomeração de pessoas, som alto e consumo de bebidas alcoólicas, na Rua São Paulo, em Jardim Alegre.

Segundo o boletim de ocorrência, no local em contato com a proprietária da residência, inicialmente, ela afirmou que a festa acabaria naquele momento, porém algumas pessoas passaram a tumultuar a abordagem policial, dizendo que não se retirariam do local, que a equipe policial não tinha “mandato para fazer isso”

No momento que foi ordenado para que saíssem do local e fosse até a equipe, um deles desobedeceu a ordem policial e saiu correndo em direção a casa dele que fica a poucos metros do local gritando para a equipe, “vocês são uns vermes folgados, ninguém vai me prender!” e tentou entrar no interior de sua casa passando a desacatar a equipe policial.

Ainda segundo a PM, diante do flagrante a equipe deu voz de apreensão a ele, sendo necessário o uso seletivo da força para conte-lo, onde ele passou a resistir com socos e chutes, sendo que neste momento vários familiares vieram para cima da equipe policial impedindo que fosse realizado a apreensão.

Diante da situação, foi pedido o apoio das equipes de Ivaiporã para a contenção dos demais indivíduos que estavam tumultuando o local, sendo então apreendido o adolescente, bem como a proprietária da casa e um outro que tentou impedir a ação policial.

Um outro indivíduo que arremessou pedras contra as viatura e os policiais, também foi detido e todos conduzidos até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.