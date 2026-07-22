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FURTO QUALIFICADO

Ferramentas e equipamentos são furtados de obra em Jardim Alegre

Porta da construção foi arrombada no Loteamento Fiori. O caso será investigado pela Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 07:13:10 Editado em 22.07.2026, 07:13:05
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Ferramentas e equipamentos são furtados de obra em Jardim Alegre
Autor Trabalhador encontrou a porta da construção arrombada - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ferramentas e equipamentos foram furtados de uma obra em Jardim Alegre, o caso foi registrado pela PM, por volta das 19h30 de segunda-feira (21). O crime aconteceu no Loteamento Fiori, na Rua Copacabana. Um trabalhador encontrou a porta da construção arrombada e acionou a Polícia Militar após perceber o desaparecimento dos objetos.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem informou que trabalha na obra, mas não conseguiu dizer em que horário o furto aconteceu. Ao chegar ao local, constatou que a porta havia sido arrombada.

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Os criminosos levaram uma lavadora de alta pressão, uma pistola elétrica de pintura, cabos extensores, extensões elétricas e rolos de pintura. O valor do prejuízo não foi informado.

Após atender a ocorrência, a equipe da Polícia Militar orientou o trabalhador sobre os procedimentos legais e registrou o boletim.

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Em seguida, o caso foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação para identificar os autores do furto e tentar recuperar os equipamentos.

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boletim de ocorrência furto de equipamentos investigação criminal Jardim Alegre POLICIA MILITAR segurança em obras
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