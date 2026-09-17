Ferramentas desaparecem de canteiro de obras em Ivaiporã e PM é chamada

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Uma serra circular e duas extensões elétricas foram retiradas de um container trancado

Uma equipe da Policia Militar foi acionada via Copom na manhã de quarta-feira (16) para atender uma ocorrência em um canteiro de obras na Rua Basilio Razalkiewicz, em Ivaiporã. O responsável informou o sumiço de uma serra circular e duas extensões elétricas.

Os equipamentos ficavam guardados em um container trancado. Segundo o responsável, apenas um funcionário possuía a chave do compartimento.

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Um vizinho relatou ter visto o funcionário acessando o local durante a noite anterior, data em que os equipamentos desapareceram.

As equipes policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito em sua residência. Questionado, o indivíduo confessou ter se apropriado dos objetos.

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Segundo o boletim, o autor alegou ter vendido as ferramentas a um terceiro para sustentar o vício em entorpecentes.

A guarnição deslocou-se até o endereço do suposto receptador, que negou a compra dos bens. Após buscas no local, os pertences não foram localizados.

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Diante dos fatos e da confissão, a equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência contra o autor pela natureza de apropriação indébita.

Os envolvidos foram liberados no local após os procedimentos legais