Ferido por arma branca homem deixa o hospital antes da chegada da PM

Na madrugada desta quinta-feira (28), por volta das 4 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência no Hospital Municipal de Rosário do Ivaí. Um homem havia dado entrada no local com ferimentos por arma branca.

No hospital, a equipe policial conversou com a enfermeira de plantão. Ela relatou que o indivíduo chegou ao hospital com um ferimento por arma branca no pé.

Porém, após receber os cuidados médicos, o homem deixou o hospital antes mesmo da chegada da equipe policial, sem aguardar mais informações.

Ao revisar o prontuário médico, nada foi encontrado referente ao nome deixado pelo paciente, sendo possivelmente falsos os dados passados à unidade hospitalar.

A equipe policial realizou buscas nas proximidades para localizar e identificar o paciente, porém, não obteve sucesso.

