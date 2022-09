Feriado será marcado por manifestações e protestos na região

Da Redação

Em Apucarana, ainda haverá protestos de enfermeiros contra a suspenção do reajuste do piso salarial

O feriado de independência será marcado, além dos tradicionais desfiles cívicos, pelas manifestações pró-governo em algumas cidades do Vale do Ivaí e região. As carreatas estão confirmadas em Apucarana, Arapongas, Faxinal, Cambira e Ivaiporã. Em Apucarana, ainda haverá protestos de enfermeiros contra a suspensão do reajuste do piso salarial.

As manifestações dos apoiadores do atual governo, em Apucarana, estão previstas para acontecer a partir das 15 horas, na Praça Rui Barbosa, sob a organização do movimento Apucarana Direita.

Ainda no feriado de 7 de setembro, profissionais da enfermagem se reunirão na Avenida Curitiba, em frente ao Supermercado Cidade Canção, por volta das 9 horas, e seguirão pelas ruas centrais, logo após o desfile cívico para protestar contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que suspendeu, de forma liminar, a lei que estabeleceu o piso salarial da categoria. A expectativa é que aproximadamente 350 profissionais compareçam na manifestação, em Apucarana.

Em Arapongas, integrantes do movimento Direita Paraná organizam uma carreata em apoio ao governo federal, que deve sair da Praça Mauá às 15h. A concentração dos participantes está prevista para as 14h30. O Sindicato Rural de Arapongas deve participar da manifestação com os agricultores levando seus maquinários agrícolas para a Avenida Arapongas.

Em Cambira, também haverá, pela manhã, uma concentração de tratores, caminhões, carros e motocicletas na Rodovia Florindo Pícoli, em frente ao Residencial Bela Vista. A partir das 10h30, o desfile segue pelas ruas principais da cidade, culminando com nova concentração na Rodovia BR-376, nas imediações da rodoviária, onde haverá ato público. A manifestação é encabeçada por empresários e produtores rurais da cidade.

Em Faxinal, uma carreata em apoio ao atual governo sairá às 10h do trevo da cidade, rumo a região central. Segundo a organização de empresários e comerciantes do município, a manifestação terá como principal tema Deus, pátria, família e liberdade.

Em Ivaiporã, apesar do cancelamento do desfile cívico neste 7 de setembro por conta das condições climáticas, as manifestações em apoio ao governo estão confirmadas. Uma carreata organizada por empresários da cidade está prevista para acontecer a partir das 15h30, saindo do Jardim Botânico em direção a região central da cidade.

