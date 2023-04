Feriado Municipal teve pesca liberada no Lago Santini em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Para ampliar as opções de lazer das famílias de Jardim Alegre, a Prefeitura autorizou a pesca livre no lago municipal Ângelo Santini nesta sexta-feira (28), feriado municipal, dia do aniversário de 59 anos de emancipação política-administrativa do município.

continua após publicidade .

Para participar da pescaria, os participantes doaram um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para o Departamento de Assistência Social para serem distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Valdinei Simplício, que logo pela manhã já se encontrava no lago pescando, elogiou a ação da prefeitura e se mostrou feliz com a pescaria. “Faz uma hora que estou aqui e já pesquei uma traíra e um punhado de lambari. A ideia é até o fim da tarde encher o samburá”, comemorou Simplício.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Guilherme Henrique e Gabriel agitam o primeiro dia de festa em Rio Bom

O prefeito José Roberto Furlan, que mesmo no feriado tinha agenda em Curitiba em busca de mais recursos para o município e não pôde participar da pescaria, encaminhou uma mensagem para a reportagem, destacando que o município passa por um momento especial.

“É um motivo de muito orgulho estar prefeito de Jardim Alegre no aniversário de 59 anos. Passamos por um momento de grande desenvolvimento, com diversa obras em andamento pela cidade e na área rural, e muitas outras conquistas para serem iniciadas. Por isso, só tenho a agradecer as nossas equipes da administração, a Câmara de Vereadores, nossos deputados, o governador Ratinho Jr. e toda a nossa população honesta, guerreira e trabalhadora”, destacou Furlan.

continua após publicidade .

O vice-prefeito Moisés Lnortovz dos Santos disse que essa data é muito especial e agradeceu a participação da população. “No ano passado realizamos esse evento e foi um sucesso. Um dia muito gostoso, muito propício, onde as famílias encontram amigos e se divertem. Estamos muito felizes com mais essa pescaria que está se tornando tradicional”, enfatizou Moisés.

O deputado estadual Douglas Fabrício também marcou presença na pescaria no lago Ângelo Santini e lembrou que há pouco tempo o local era um fundo de vale que se encontrava abandonado.

“Quando o Furlan assumiu o primeiro mandato, conversou conosco para conseguirmos recursos junto ao Governo do Estado para fazer esse lindo centro de lazer. Em parceria com o deputado Alexandre Curi conseguimos o recurso. Estou feliz de poder retornar aqui e ver que o povo está usando desta estrutura, se divertindo e comemorando o aniversário da cidade”, comentou o deputado.

continua após publicidade .





Escrito por Ivan Maldonado.

Siga o TNOnline no Google News