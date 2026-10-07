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Felipe é o primeiro bebê nascido na maternidade do Hospital Regional de Ivaiporã

Os atendimentos da nova ala Materno-Infantil começaram na última segunda-feira (05)

Escrito por Da Redação
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Felipe é o primeiro bebê nascido na maternidade do Hospital Regional de Ivaiporã
Autor Foto: Divulgação

Em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, uma família começa outubro de uma forma inesquecível. Às 14h20 desta terça-feira (06), os pais Rodrigo Cordeiro e Bianca Masiero conheceram Felipe, o primeiro bebê nascido na nova ala Materno-Infantil do Hospital Regional Marcelo Reis. O menino nasceu saudável, grande e forte, pesando 3,138kg e medindo 48 cm, e vai ficar para a história de Ivaiporã.

O pai conta que Bianca foi fazer uma visita guiada da maternidade, e depois passou por uma consulta com as enfermeiras e obstetra na última quinta-feira. “Ela ficou encantada com a estrutura e então, na terça-feira (06), rompeu a bolsa. Fomos até a UPA, rapidinho fomos encaminhados ao Hospital Regional. Fomos muito bem atendidos por toda a equipe de médicos e enfermeiros. Seremos eternamente gratos aos envolvidos. Estou muito feliz por ser atendido nessa estrutura maravilhosa, deu tudo certo”, contou o pai. Bianca se internou na madrugada às 5 horas da manhã, e a evolução do parto foi dentro do previsto.

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A equipe médica também teve uma noite movimentada. Nuria Inhfé Lucas Ferreira foi a segunda bebê nascida no local, às 20h14 do dia 06 de outubro. A primeira menina nascida na nova maternidade chegou ao mundo pesando 3.344 kg e integra uma família do município de Cândido de Abreu, no Centro do Estado. “À noite já tivemos o segundo nascimento, da menina em parto por cesariana, e para esta quarta-feira (07) temos mais gestantes que estão sendo avaliadas. A roda está girando e começamos muito bem”, disse o diretor do Hospital, Hemerson Saqueta.

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O local, conhecido também como Hospital Regional de Ivaiporã, é uma estrutura própria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e administrado por meio da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), com 100% dos atendimentos voltados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os atendimentos da nova ala Materno-Infantil, localizada no primeiro andar do prédio, começaram na última segunda-feira (05) e, desde então, já realizou 14 consultas obstétricas, 18 consultas de visitas guiadas e três internações para realização de partos.

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“Parabenizamos essas famílias com a chegada desses bebês e celebramos junto com eles essa notícia tão feliz. Também cumprimentamos a equipe médica. Desejamos saúde e alegrias para essa e todas as famílias do Vale do Ivaí que estão na espera e vão viver esse momento tão especial nessa nova estrutura gerida pelo Estado”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

A nova estrutura recebeu do Governo do Estado do Paraná, por meio da Sesa, R$ 1,1 milhão de investimento na modernização do parque tecnológico e do mobiliário especializado, que conta com suporte de equipes multiprofissionais, corpo médico especializado continuado de 24 horas. O espaço reformado especialmente para a maternidade conta com novas acomodações de suporte avançado e humanização, unificando o atendimento materno-infantil à estrutura principal do hospital geral. São 13 quartos, sendo três destes leitos chamados de PPP (pós-parto, parto e puerpério) - preparados com camas multifuncionais, analgesia de parto, métodos não farmacológicos de alívio da dor e presença garantida de acompanhante com privacidade, em um acolhimento seguro e humanizado.

“Foi dentro deste hospital que vivenciamos alguns dos momentos mais tristes e desafiadores da pandemia da Covid-19. Hoje, porém, este mesmo lugar nos convida a renovar a esperança de novos começos com esta Maternidade. Um novo capítulo começa a ser escrito, marcado pelo cuidado e pelo compromisso com a nossa população. É um orgulho poder fazer parte, e que venham muitos nascimentos, muitas histórias e muitas vidas para celebrar”, afirmou Silvia Bovo, diretora da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã

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