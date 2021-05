Felino é encontrado as margens de rodovia na região; assista

Continua após publicidade

Um felino da espécie ‘gato maracajá’ foi encontrado atropelado na última terça-feira (04) as margens da rodovia PR 466, próximo a ponte do Rio Bom, entre Kaloré e Borrazópolis. Os registros foram feitos por ciclistas que costumam passar pelo local.

De acordo com o Subtenente Prato, da Polícia Militar Ambiental (PMA) em Apucarana, os ‘gatos maracajás’ ou ‘gatos do mato’, são animais silvestres protegidos e que não podem ser caçados. Como as imagens revelam atropelamento, nenhum crime foi tipificado.

Foto por Reprodução

A presença dessa espécie nas matas do Vale do Ivaí é comum, e os atropelamentos também. No último dia 16 de abril, um outro felino da mesma espécie foi encontrado atropelado na mesma região. O ciclista André Martins, que passava pelo local, fez um registro em vídeo. Veja:

A espécie



O gato-maracajá ou simplesmente maracajá (nome científico: Leopardus wiedii) é um felino nativo da América Central e América do Sul. Tem como característica, uma cauda mais longa do que seus membros posteriores. Os seus pelos são amarelo-escuros nas partes superiores do corpo e na parte externa dos membros. Tem manchas sob a forma de rosetas com uma região central amarela por todo o corpo, da cabeça à cauda. Uma característica da espécie são seus olhos bem grandes e protuberantes, como também, focinho saliente, patas grandes e cauda bastante comprida. É um animal de hábitos noturnos e solitário.

Com informações Blog do Berimbau.