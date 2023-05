Feirão dos Impostos da ACISI Jovem de Ivaiporã debate carga tributária

Siga o TNOnline no Google News

No último sábado (27), centenas de motoristas ficaram na fila de três postos de combustíveis em Ivaiporã para abastecer seus veículos por valores mais baratos, sem a incidência dos impostos, em média R$ 0,60 a menos. O evento faz parte da campanha Feirão do Impostos que na cidade está na sua quarta edição e é organizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (ACISI Jovem).

Foram disponibilizados 500 litros de gasolina em cada um dos postos de combustíveis participantes do evento, sendo limitado a 20 litros por veículo.

O coordenador da ação em Ivaiporã Fabiano Kanadani explica que essa campanha teve início em Santa Catarina há mais 20 anos e que desde 2015 se tornou um evento nacional.

“O objetivo é mobilizar a sociedade para informar o impacto que os impostos tem na vida dos brasileiros, e sobretudo, educar a sobre o valor dos impostos em cada produto”, explicou Kanadani. Veja:

A programação contou ainda com palestras na Univale e Fatec com debates para conscientizar as pessoas sobre a importância de se discutir a carga tributária.

Os supermercados Paulista e Suprema também participaram da campanha “Foram expostos dois carrinhos, um com os preços dos produtos e outro sem os impostos, para que o consumidor veja a diferença”. Os carrinhos foram sorteados na segunda-feira (29).

Kanadani comenta ainda que o desconto no imposto está sendo bancado pelos empresários, que são parceiros da campanha e foi integralmente recolhido pelo estabelecimento.

