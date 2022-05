Feirão do Imposto em Ivaiporã teve gasolina à R$ 4,99

Da Redação

No último sábado (28), 70 pessoas ficaram na fila desde às 3 horas da madrugada no Posto do Carmo em Ivaiporã para abastecer seus veículos, onde o litro da gasolina foi vendido a R$ 4,99, desconsiderando a incidência tributária do ICMS. A ação teve duração de uma hora das 9 às 10 horas, e cada veículo podia abastecer apenas 10 litros.

A promoção faz parte do Feirão do Imposto 2022, organizado em várias cidades do país, e é liderada pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) em nível nacional e pela Faciap Jovem no Estado, em mais de 20 cidades do Paraná. Em Ivaiporã a ação foi coordenada pela ACISI Jovem. O Feirão ocorreu de forma simultânea em centenas de cidades brasileiras, realizado pelos conselhos de jovens empreendedores de cada município.

Conforme Adriano Baptistela de Melo, presidente da ACISI Jovem, a ação visa conscientizar os contribuintes sobre o peso da carga tributária nos produtos e a necessidade de se fazer urgente a reforma tributária.

Além da ação no posto de combustíveis no sábado, durante a semana foram realizadas ações entre os comerciantes do próprio grupo, com descontos da carga tributária em lanches, marmitex e chopp, dentre outros. “A diferença da carga tributária foi bancada pelos próprios empresários”, disse Melo