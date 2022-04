Feira Livre do Produtor de Ivaiporã terá 25 barracas

Da Redação

A obra de instalação da Feira Livre do Produtor será executada em curto prazo pela Prefeitura deIvaiporã e terá 25 barracas montadas no canteiro da Avenida Aparício Cardoso Bitencourt, em frente à Secretaria Municipal de Educação, próxima à Paróquia Bom Jesus.

O projeto da Feira Livre do Produtor foi apresentado pelo Departamento Municipal de Agricultura da Prefeitura de Ivaiporã ao Governo do Estado, por intermédio do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), e aprovado no valor de R$148.095,82.

A diretora do Departamento Municipal de Agricultura, Estela Zanetti, explicou que a Feira Livre do Produtor será retomada com a criação da Associação dos Feirantes de Ivaiporã, às sextas-feiras, entre as 17h00 e 22h00, com os objetivos de incentivar a agricultura familiar e aumentar a renda dos produtores rurais.

Na segunda-feira, dia 18 de abril, Estela Zanetti se reuniu com alguns produtores e explicou os procedimentos necessários para criar a Associação dos Feirantes de Ivaiporã. E, nesta quarta-feira, dia 20, Estela Zanetti, e os consultores do Sebrae, Joelma Kato e Marcos Collet, irão se reunir com a Associação da Feira do Produtor Rural de Maringá para trocar experiências.

Segundo Estela Zanetti a Prefeitura disponibilizou algumas opções de espaços públicos. Mas a Avenida Aparício Cardoso Bitencourt foi a escolhida pela Seab por atender melhor as regras do projeto.

Alimentos saudáveis

“A obra será executada em curto prazo”. Esta afirmação é do prefeito Carlos Gil, que esteve no canteiro da Avenida Aparício Cardoso Bitencourt acompanhado do vice-prefeito Marcelo Reis e dos diretores dos Departamentos Municipais de Agricultura (Estela Zanetti), Cultura (Luciene Baggio), Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio (Alex Fonseca) e de Obras (Bruno Montoro).

O prefeito Carlos Gil informou que os equipamentos da Feira Livre do Produtor foram licitados e homologados. Resta solicitar os equipamentos e disponibilizá-los a Associação dos Feirantes de Ivaiporã, que será criada. A expectativa é inaugurá-la em agosto. “A população terá à disposição alimentos saudáveis e diversificados. Além disso, será um ponto de encontro cultural e familiar”, mencionou Carlos Gil.

Na Feira Livre do Produtor serão comercializados, por exemplo, panificados, fruticultura, olericultura, derivados de milho, pastel e artesanato. O recurso no valor de R$148.095,82 é investido nas barracas, bancadas, uniformes, equipamentos culturais.