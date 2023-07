Feira disponibiliza diversos serviços gratuitos para população

A Prefeitura de Londrina e o governo do Estado do Paraná estão atendendo a comunidade em mais uma edição do Paraná em Ação, desta vez, realizada no Jardim Bandeirantes, região oeste da cidade. Diversos serviços gratuitos são disponibilizados durante todo dia nesta quinta (6) e sexta-feira (7), das 9h às 17h, na Praça Luiz D’Laqua, na Rua Avenida Serra da Esperança, 1.101.

continua após publicidade

Pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos, já estiveram presentes na praça à procura dos serviços. Diversas secretarias, órgãos e entidades municipais e estaduais participam das ações.

- LEIA MAIS: Operação do Gaeco mira PMs envolvidos em tráfico de drogas em Londrina

continua após publicidade

Felippe Machado, secretário de Saúde, comentou que levaram diversos serviços de saúde, como vacinação contra a gripe, orientações de combate à dengue e outras endemias, testes rápidos das Infecções Sexualmente Transmissíveis, aferição de pressão arterial, serviços do Samuzinho, de orientação de manobras cardiorrespiratórias, entre outros”

Entre os serviços prestados pelo Governo do Paraná, está a Carteirinha do Autista. Jefferson Gibellato comentou que través da Secretaria de Desenvolvimento Social da Família (SEDEF), estamos oferecendo informações e a confecção da Carteirinha do Autista. Só em Londrina, na rede municipal de ensino, nós temos hoje 1.175 crianças diagnosticadas com algum tipo de Transtorno do Espectro Autista. A carteirinha possibilita que o usuário tenha prioridade de atendimento em estabelecimentos públicos e privados

Siga o TNOnline no Google News