Feira de Adoção dará destino a cães salvos por professora

Uma feira de adoção de animais estará sendo organizada em Jandaia do Sul, nos dias 12 e 13 de fevereiro, para encontrar novos lares para os mais de 30 cães que eram cuidados pela professora Karla Crystina de Morais, de 47 anos, falecida em 10 de janeiro. A feira vai funcionar das 9h às 16 horas, no estacionamento da Avenida Getúlio Vargas, no centro de Jandaia.

A professora era bastante conhecida pelo trabalho como defensora dos animais com atuação em Jandaia e em Apucarana, recolhendo e cuidando dos animais em situação de abandono.

Poucos dias depois da morte da professora, ainda em janeiro, a irmã dela chegou a fazer um apelo público em busca de ajuda para cuidar dos animais.

A feira de adoção está mobilizando amigos e familiares da professora. Com a morte de Karla Crystina, os animais cuidados por ela precisam de um novo lar.