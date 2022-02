Da Redação

Feira da Lua volta a ser realizada em Marilândia do Sul

A Feira da Lua de Marilândia do Sul retomará as atividades no município. Após ter seu funcionamento suspenso por três semanas, devido ao aumento dos casos de Covid-19 em Marilândia, a 'Feirinha' voltará a funcionar nesta sexta-feira (18), à partir das 19h.

"Estamos seguindo todas as recomendações da vigilância sanitária, com uso de máscaras e álcool em gel em todas as barracas, e mesas reduzidas”, salienta Daniel Aviz, um dos feirantes organizadores da feira.

Na Feira da Lua, os consumidores encontram uma variedade de produtos disponíveis para alimentação. Desde hambúrguer artesanal até comida japonesa.

Também segundo Aviz, todas as sextas-feiras a feirinha dispõe de músicas e um show ao vivo.

Com relação à segurança do local, o feirante ressalta que em reunião com o prefeito Aquiles Taqueda foi discutida a presença de um policial militar nas imediações da feira, sempre fazendo patrulhamento, a fim de evitar possíveis ocorrências ilícitas ou perturbações.