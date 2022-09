Fechada de trânsito pode ter causado morte de morador de Faxinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Delegado Ricardo Mendes investiga o caso

A Polícia Civil suspeita que uma fechada de trânsito pode ter causado a morte de um homem, de 53 anos, morador de Faxinal, no norte do Paraná. Claudemir Mendes dos Santos estava na direção quando foi alvejado, na noite de sexta-feira (16), no km 230 da PRC-272, entre o distrito de João Vieira e Cruzmaltina. Ele chegou a ser socorrido e internado no Hospital Municipal Juarez Barreto, em Faxinal, e na sequência, encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana, mas faleceu no sábado (17).

continua após publicidade .

O delegado Ricardo Mendes, que investiga o caso, informou que as circunstâncias em que o fato ocorreu dificultam a identificação da autoria. O local onde o carro da vítima foi atingido não possui iluminação e nem câmeras de segurança. A polícia então segue no rastro de uma única pista sobre o que pode ter ocorrido, que foi repassada por um parente da vítima que esteve no local. De acordo com o delegado, logo após ser atingido, Claudemir ligou para seu irmão que o socorreu e o levou ao hospital.

LEIA MAIS: Morre no hospital morador de Faxinal que foi baleado na PR-272

continua após publicidade .

“Ele mencionou ao irmão que teria fechado um veículo, e esse veículo de cor branca, teria emparelhado seu carro, no sentido de ultrapassá-lo. Foi quando o carona, ou próprio motorista, o que ainda não sabemos, efetuou vários disparos. O veículo em questão se evadiu. A vítima ligou para o irmão por volta das 20 horas e disse que tinha sido vítima de disparos”, informou o delegado.

Um único tiro atingiu Claudemir no abdômen e, segundo o delegado, o ferimento teve apenas orifício de entrada, o que trouxe mais complicações ao quadro de saúde da vítima, que faleceu no hospital.

Fizemos varredura no local. Não há câmeras no local, não conseguimos testemunhas e nem confirmar o tipo de veículo. Antes de morrer, Claudemir mencionou que foi um Gol, mas podia ser um Palio, ele não tinha muita certeza. A vítima é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, nem desavença e nem antecedentes criminais. Também descartamos a hipótese de assalto, porque havia grande quantia de dinheiro no carro da vítima que não foi levada" continua após publicidade . - Ricardo Mendes, delegado,

A polícia informou ainda que o crime se enquadra em homicídio qualificado. As investigações prosseguem na tentativa de identificar a autoria.

ENTENDA

Claudemir era morador de Faxinal e seguia Cruzmaltina para jantar na casa da namorada quando foi atingido. Ele conduzia um Fiat Uno que foi atingido por pelo menos quatro disparos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, a vítima foi socorrida pelo irmão.

continua após publicidade .

Ele foi levado ao pronto-socorro, onde deu entrada com ferimento na região esquerda do abdômen. Na sequência foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.

A PM apreendeu dois fragmentos de projéteis que se encontravam no interior do Uno, que foi levado à 53ª DRP para os procedimentos de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News