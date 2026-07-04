Fazenda é invadida e suspeitos deixam arma falsa sobre a cama

Grande aparato de segurança foi mobilizado para a área rural de Marilândia do Sul, mas nenhum objeto foi levado da propriedade

Uma propriedade rural localizada em Marilândia do Sul, foi alvo de invasores na tarde desta sexta-feira (03). O caso chamou a atenção após os suspeitos arrombarem o local e deixarem para trás uma réplica de pistola, sem levar nenhum pertence da residência.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente com a informação de que um assalto estaria acontecendo na fazenda. Devido à gravidade do chamado, um forte esquema de segurança foi montado, mobilizando não apenas a equipe local, mas também viaturas de reforço das cidades vizinhas de Rio Bom, Mauá da Serra e Califórnia.

Ao chegarem à propriedade, os policiais conversaram com os caseiros. Os trabalhadores relataram que foram ao local para realizar serviços de manutenção na sede e logo perceberam que o cadeado da janela de um dos quartos dos fundos estava quebrado. Ao verificarem o cômodo, encontraram a arma de brinquedo deixada sobre a cama.

As equipes policiais realizaram buscas por toda a região de mata e estradas próximas, mas não encontraram pistas que levassem aos invasores.

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Em seguida, acompanhados de uma das responsáveis pela fazenda, os policiais vistoriaram todo o interior da casa. Foi constatado que os invasores apenas entraram no local, pois nenhum objeto ou valor foi furtado. Como a réplica de arma não pertencia aos donos da propriedade, o material foi apreendido e entregue à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, que ficará responsável por investigar o caso.