Voluntárias confeccionam máscaras para moradores de Faxinal

Mulheres integrantes do grupo da Melhor Idade de Faxinal encontraram uma forma solidária de enfrentar a quarentena contra o Covid-19. As voluntárias estão confeccionando máscaras de tecido para doação. Os primeiros lotes foram destinados para quem precisa sair de casa como feirantes, coletores de lixos e população em geral.

De acordo com a responsável pela Secretaria do Idoso, Rosana Liduário Camacho, com a quarentena e o distanciamento social, as atividades do grupo foram suspensas, mas cada uma das participantes realiza em casa suas atividades.

“A ideia surgiu depois da possibilidade de confecção de máscaras com tecidos, como TNT, isso motivou todos do grupo e, a ideia deu certo, todos participam”, disse.

A confecção de máscaras é viabilizada pela doação de outros amigos que apoiam a iniciativa.

“Quero agradecer a Zilda Cordioli pela doação do retalhos e a Vilma Andrade pela doação dos elásticos e a própria melhor idade que tem colaborado com o trabalho, retalhos, linhas e elásticos” lembrou.

O trabalho das voluntárias é realizado em casa e elas tomam os devidos cuidados de higienização e distanciamento, evitando aglomeração.

A ação já beneficiou a população da Vila Imperatriz, Casa de Recuperação Unidos na Verdade, comunidade de Faxinalzinho, Faxinal e para dois lares dos idosos de Faxinal.