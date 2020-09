Prefeitura de Faxinal instala lâmpadas de led em trecho da Av. Brasil - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura de Faxinal, por meio do Departamento de Iluminação Pública, instalou luminárias LED na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade.

A substituição das antigas lâmpadas pelas de Led, ocorreu nesta segunda-feira (10), no trecho do prédio da Prefeitura até a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Foram instaladas no total 16 luminárias de LED, sendo 8 de 150 Watts e 8 de 200 Watts, superiores a uma lâmpada de 112 de vapor de sódio. A distância entre os postes, mostrou que a luz gerada é bem mais clara e com um alcance maior. Além da qualidade, durabilidade e eficiência na iluminação, as lâmpadas Led irão refletir na economia de energia.

Em primeiro momento a novidade está sendo testada pela prefeitura, que tem a intenção de utilizar a tecnologia, mais eficiente em comparação com as lâmpadas convencionais, na iluminação pública da cidade.

Caso a iniciativa tenha êxito, serão instaladas na cidade inteira de Faxinal, começando pelas principais avenidas. Com isso, deverão ser instalados cerca de 4 mil pontos no município.