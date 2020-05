Prefeitura de Faxinal constrói ponte de concreto sobre o Rio Bufadeira do Areião

A ponte do Rio Bufadeira do Areião está tomando forma e a obra segue em ritmo acelerado. Na sexta-feira (29), as três vigas de concreto que vão integrar a ponte foram instaladas. Nos próximos dias os trabalhadores vão realizar os preparativos para concretagem.

Para o içamento de cada uma das vigas de 15 toneladas e 17 metros de comprimento foi necessário dois guindastes e o envolvimento de uma equipe de funcionários da prefeitura. A ponte está sendo construída com recursos próprios e vai beneficiar os produtores rurais daquela localidade.

O prefeito Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD) acompanhou a instalação das vigas junto com os vereadores Devaldir Soares da Silva (Dival) e Marcelo Fabiano dos Santos (Katarino). “Essa ponte vai facilitar a vida das pessoas que moram nessa região e também vai melhorar o escoamento da safra dos produtores rurais dessa localidade”, afirmou.

Gallo destacou a importância dos investimentos em infraestrutura na área rural e a substituição de uma ponte de madeira que oferecia riscos por uma de alvenaria. “Essa é a terceira ponte de alvenaria que a administração está fazendo no município. Já fizemos a do Bairro dos Pimentas, Três Barras e agora estamos na fase final da ponte da Bufadeira do Areião. Uma obra esperada há anos sendo realizada”, concluiu o prefeito.