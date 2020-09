Motorista é preso por embriaguez ao volante após tripla colisão em Faxinal - TNOnline

Continua após publicidade

Um motorista de 22 anos anos foi preso por embriaguez ao volante na noite de sábado (8), após uma colisão envolvendo três carros, na Av. Brasil no centro de Faxinal. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Conforme o boletim de ocorrência, o fato foi por volta das 19 horas e envolveu um Fiat Siena , um Chevrolet/Montana e um Peugeot/307 .

Assim que a equipe de serviço chegou no local do acidente foi informada por populares que o condutor do Montana havia se evadido do local, sendo então localizado pelos policiais a duas quadras do acidente.

Com sinais claros de embriaguez, ele negou que estava envolvido no acidente e o irmão dele era quem dirigia o carro. No entanto, acabou sendo reconhecido pelos outros envolvidos. Após isso, ele confirmou que havia ingerido algumas cervejas e dirigido logo em seguida.

Sendo oferecido teste do etilômetro aos envolvidos, os outros dois condutores aferiram índice 0,00 mg/l, já o condutor Montana aferiu 0,72 mg/l caracterizando o crime de trânsito.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor que foi encaminhado até o Hospital Municipal de faxinal para confecção do laudo de lesão corporal, e após encaminhado as partes até a 53ª Delegacia Regional de Polícia para as providências cabíveis.