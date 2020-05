Mesmo com pandemia, Faxinal mantém manutenção de estádio

A Prefeitura de Faxinal continua com a manutenção e reparos no Estádio Municipal Pedro Ferigato. Embora as atividades estejam suspensas devido à pandemia de coronavirus (Covid-19) e o pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS) para manter o distanciamento, o serviço de manutenção do gramado, que precisa de cuidados especiais devido à estiagem, continua.

O trabalho tem como objetivo evitar que o gramado não sofra com a falta de chuva e também manter a pista de atletismo limpa para que o público que gosta de fazer caminhada no local tenha melhores condições de exercício naquele local.

Entre os reparos, estão uma varredura no gramado para retirada de pragas, reforma do interior dos dois vestiários, melhorias no sanitário masculino e feminino e conserto dos alambrados.

A Secretaria de Esportes informa ainda que em breve haverá mais melhorias na pista de atletismo para que os usuários que usam o local para caminhada possam usufruir do local e ter mais comodidade e segurança.