Homem procura PM após receber boleto falso via WhatsApp, em Faxinal

Golpes por WhatsApp, por SMS ou e-mail se tornam cada vez mais recorrentes no Brasil a cada ano. Na segunda-feira (11), em Faxinal, o Destacamento da Polícia Militar registrou uma denúncia de tentativa de golpe pelo WhatsApp. Um homem recebeu um boleto bancário falso via aplicativo propondo acerto bancário.

O solicitante relatou aos policiais, que após a impressão do boleto verificou algumas inconsistências, tais como, nome do munícipio escrito de forma errada, falta do CPF e o logotipo do banco de forma diversa. Diante de tais inconsistências a vítima se deslocou até a agencia bancária de Faxinal e após conversar com o gerente da agência foi verificado que o boleto era falso.

Diante dos fatos o homem foi orientado, bem com confeccionado o BOU e juntado cópia do boleto bem como print da tela do aplicativo.