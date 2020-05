Faxinal registra 2º caso de coronavírus nesta quarta

Faxinal registrou nesta quarta (6), o 2º caso de coronavírus. De acordo com informações da Sesa mais uma pessoa foi diagnosticada com Covid-19. A Secretaria de Saúde do município informou apenas que o paciente é um homem que está a trabalho na cidade. Como ele não foi atendido pela rede municipal de saúde local, a secretaria não tem um perfil mais detalhado do caso.