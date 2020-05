Faxinal reduz notificações de dengue pela metade após fumacê

A força-tarefa contra a dengue no município de Faxinal começa a apresentar os primeiros resultados positivos. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária divulgados nesta quinta-feira (30), o arrastão de limpeza seguido do fumacê diminuiu aproximadamente 50% as notificações de dengue no município.

O trabalho de pulverização (fumacê) contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, começou no dia 17 de abril, sempre às 6 horas da manhã e 17 horas, quando o mosquito está mais ativo. A ação entrou no terceiro ciclo na última terça-feira e os pontos mais concentrados foram: Jardim São Pedro, Rodoviária, cemitério, centro, Nutrimil, Santa Helena e Conjunto Pedro Gonçalves da Luz.

A orientação é que os moradores deixem portas e janelas abertas para que o veneno possa adentrar e eliminar o mosquito Aedes aegypti.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, desde que o município entrou em epidemia de dengue, o trabalho tem sido constante contra a dengue, com a visita dos agentes de endemias, casa a casa, com foco na eliminação dos criadouros do mosquito, já que segundo dados do Ministério da Saúde, 80% dos criadouros está dentro dos quintais dos domicílios. Segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta semana, o município tem 170 casos de dengue confirmados.