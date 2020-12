Carro com dupla denúncia de estelionato é apreendido pela PM - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Faxinal apreendeu na terça-feira (1º) um Fiat/Pálio prata com duas denúncias de estelionato . Duas pessoas que dizem ser proprietários do carro haviam registrado Boletim de Ocorrência Unificado (BOU).

Conforme informações da PM, um rapaz 20 anos acionou a guarnição e apresentou um BOU, informando que havia sido vítima de estelionato. O veículo que também tinha queixa de furto/roubo estava no estacionamento de um mercado na Rua Yani de Oliveira Munhoz.

No local os policiais conversaram com um homem que estava de posse do carro. Ele relatou que havia adquirido o Fiat/Pálio na cidade de Mandaguari, e que foi vítima de estelionato. Ele apresentou o BOU, e disse que já havia apresentado o carro na 53ª Delegacia Regional de Polícia (53ª DR) de Faxinal.

Diante dos fatos a equipe conduziu as partes até 53ª DRP para as providências de polícia judiciaria cabíveis.