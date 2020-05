Capô de carro abre e causa colisão frontal na PR-272

Um motorista teve a visão prejudicada pelo capô do motor que abriu e acabou colidindo frontalmente com um VW Gol com placas de Faxinal na noite de sábado (9) na Rodovia PR 272, entre Cruzmaltina e Faxinal.

Ele conduzia um VW Parati com placas de Arapongas, quando ocorreu o acidente, uma reta próximo ao trevo de João Vieira.

Apesar do susto e dos danos materiais, os motoristas tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelas equipes do SAMU e da Defesa Civil de Faxinal, e foram liberados no local.