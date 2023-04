Faxinal sedia primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atletas foram recepcionados no ginásio municipal

Faxinal foi sede no sábado (01), da primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê. Nesta edição, o evento contou com a participação de centenas de atletas das mais variadas idades e faixas de 15 academias de várias regiões do estado. As disputas foram realizadas no ginásio municipal.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Associação Caminho Livre fica em 1º no Paranaense de Karatê

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo participou da abertura, juntamente com o secretário de Esportes, Édi Willian Moreira dos Santos. “Muito feliz em poder estar recebendo aqui em nossa cidade o Campeonato Paranaense de Karatê. Este é um esporte muito importante na vida das nossas crianças, que há milhares anos une os povos. Parabéns aos organizadores e a Federação Paranaense de Karatê por escolher nossa cidade para este evento”, disse o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação Atletas de várias categorias participaram do evento

O secretário de esportes, Édi Willian Moreira dos Santos, destacou que é a primeira vez que Faxinal recebe uma etapa do Campeonato Paranaense de Karatê.

“Pela primeira vez estamos recebendo um campeonato desse nível em nossa cidade. O esporte está sendo levado a sério no município e a cada dia tem alcançado sucesso nas mais diversas modalidades, sendo que, já temos nas artes marciais, um campeão paranaense e brasileiro de Karatê, campeões pan-americanos e brasileiro no Jiu Jitsu, campeão de muai thay, campeão de boxe”, frisou o secretário.

continua após publicidade .

Na classificação geral, o município de Faxinal teve uma excelente participação em várias modalidades, ficando com nove medalhas de ouro.

Estiveram presentes na abertura, o presidente da Câmara Municipal, Sueder Martins e vereadores, Carlinhos Vila; Adelaide Conceição e Ozias Marcelino, secretária de Educação, Eliane Felício de Souza Tonin; além de autoridades da Federação Paranaense de Karatê.

Siga o TNOnline no Google News