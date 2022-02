Da Redação

Faxinal registra mais uma morte para a covid-19

Faxinal registrou nesta segunda-feira (7) mais uma morte em decorrência da covid-19, conforme o boletim divulgado pela prefeitura. A cidade chegou a 429 casos ativos com a doença.

Agora, o município soma 4.181 diagnósticos positivos e 84 óbitos, sendo 47 homens e 37 mulheres. 432 moradores se encontram em isolamento.

Vacinação

Ainda de acordo com o boletim, Faxinal vacinou 13.861 moradores com a primeira dose. 11.990 estão com o esquema vacinal completo.