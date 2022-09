Faxinal recebe projeto de estímulo à leitura; saiba mais

Da Redação

O projeto cultural gratuito Minha Biblioteca Viva chegará à cidade de Faxinal, no Vale do Ivaí, Norte do Paraná, nos dias 19, 20 e 21 de setembro. A intenção é incentivar a leitura, revitalizar a biblioteca do Colégio Estadual Érico Veríssimo e democratizar o conhecimento.

A caravana está visitando cidades paranaenses com menos de 20 mil habitantes até outubro deste ano; justamente para facilitar o acesso aos livros e ao universo literário nessas localidades. A trupe já passou por São João do Triunfo, Cândido de Abreu, Tibagi, Chopinzinho, Bituruna e ainda visitará Carlópolis, Sengés e Turvo.

“Uma equipe de três profissionais – formada por bibliotecária, mediador de leitura e contadora de histórias - visitará o município de Faxinal e permanecerá no local realizando diferentes ações com os estudantes, professores e coordenadores. Em seguida, o trio se desloca para outra região, seguindo uma escala”, explica o idealizador do projeto, Cristiano Nagel.

Atividades em Faxinal

Em Faxinal a programação envolve duas Oficinas de Gestão de Acervo e Revitalização de Bibliotecas. Os trabalhos serão coordenados por Andressa dos Santos [formada em biblioteconomia], Cristiano Nagel e pela atriz e escritora Lilyan de Souza.

Eles vão abordar ações para tornar a “biblioteca viva” – tais como clube de livros, contações, mediações de leitura - as formas de dinamizar o acervo, escolha de repertórios, organização de espaço com o volume de livros, higienização, conservação e métodos de empréstimo. Ao mesmo tempo, vão estimular a leitura, a discussão, a socialização, o uso da biblioteca, o espaço a ser explorado e o aprendizado que pode ser alcançado nesse ambiente.

Os encontros serão destinados aos professores, agentes de leitura e turmas de formação de docentes.

Prática do letramento

A Roda de Leitura é outra atividade do projeto e que será realizada em Faxinal. Essa ação é uma prática pedagógica e cultural relacionada ao ato de ler conjuntamente, muito utilizada com leitores em formação (crianças de séries iniciais do ensino fundamental). O objetivo é desmistificar a leitura como algo obrigatório, mostrando que ela é prazerosa e acessível. A principal função do mediador é a de servir de ponte entre o texto e o leitor.

As turmas do projeto vão receber cópia do texto para acompanhar o mediador. O encontro também ajuda as crianças a conhecer outras pessoas e histórias, permite que se expressem, falem de si e ouçam o outro.

Contato com o livro

O idealizador do projeto também será o responsável pela Oficina de Mediação de Leitura de Literatura Infantil.

Cristiano Nagel – que é ator, escritor, mediador de leituras, contador de histórias, especialista em Narrativas Visuais pela UTFPR e produtor cultural – terá como foco a busca de um repertório de textos infantis para que os pequenos tenham o contato com o livro, desfrutem as belezas dos contos de fadas tradicionais, até suas releituras.

Os vínculos afetivos terão especial atenção nesta atividade, pois eles ajudam no prazer literário. “Pelo olhar se estabelece o diálogo com as crianças e elas são capazes de fazer muitas análises. Elas expressam sua atenção e interesse pelo movimento, brincadeiras e comentários. O jeito como nos relacionamos com os pequenos e com os livros pode ser determinante na formação delas, enquanto sujeito leitor”, explica Nagel.

A voz na leitura

Quem quiser desenvolver as capacidades poéticas a partir da “voz do texto” ou das narrativas orais vai se deliciar com a Oficina de Voz e Mediação de Leitura. A ministrante Lilyan de Souza – que é jornalista, educadora, atriz e escritora - trará reflexões sobre os estudos teóricos da performance, da leitura, da voz e do teatro para explorar esses conceitos de forma prática.

Ela também vai mostrar como uma abordagem performativa - centrada na potencialização dos elementos sonoros presentes nos textos literários - pode auxiliar no trabalho de incentivo à leitura e na expansão da narrativa pela voz, para além do corpo.

Lilyan também vai coordenar dez sessões de Contações de Histórias para estimular a imaginação, a oralidade e a escrita.

Ainda haverá a doação de ecobags aos alunos das escolas atendidas, que servirão de veículo para retirada de livros na biblioteca escolar. Serão 200 sacolas que os alunos poderão personalizar com seu nome e criar o hábito de emprestar livros semanalmente ou quinzenalmente. Ao mesmo tempo, haverá a doação de 100 livros infantis para a biblioteca do colégio de Faxinal.

“Com todas essas ações queremos resgatar o hábito de visitar e frequentar a biblioteca escolar. Esse espaço é muito rico em conhecimento, mas foi deixado de lado ultimamente. Também pretendemos estimular o prazer da leitura e contribuir para que as crianças se aproximem dos livros e do ambiente cultural desde cedo”, ressalta Cristiano Nagel.

O projeto Minha Biblioteca Viva foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Paraná e tem apoio da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

