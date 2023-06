Faxinal recebe caminhão caçamba e reforça frota municipal

O prefeito de Faxinal recebeu nesta segunda-feira (19) mais um veículo que fará parte da frota do município. O caminhão caçamba foi adquirido com recursos do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, a partir da indicação do deputado federal Sergio Souza.

O caminhão Cargo Iveco ano 2022/2023, modelo 260E30, traçado 6x4 de 300 CV, foi adquirido pelo valor de R$ 638 mil.

O prefeito Ylson ÁlvaroCantagallo comemorou mais esta conquista. “Hoje recebemos mais um veículo que vai estar cumprindo com as necessidades do nosso município. Esse é nosso compromisso, estar trabalhando em prol ao desenvolvido da nossa querida Faxinal. O trabalho não para e vamos fazer muito mais”, disse o prefeito.

Gallo ainda agradeceu o empenho dos deputados Sergio Souza, Alexandre Curi e Governador Ratinho Júnior pela liberação do recurso. O veículo será repassado para a Secretaria de Obras e Viação.

