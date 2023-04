Faxinal recebe caminhão baú do Governo do Estado

Da Redação

O veículo foi entregue ao prefeito Ylson Álvaro Cantagallo

Faxinal recebeu nesta quarta-feira (26) um veículo utilitário de carga, com baú isotérmico, modelo Iveco. O veículo foi entregue ao prefeito Ylson Álvaro Cantagallo na última segunda-feira, 24, pelo secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.

Para o prefeito Gallo, a ação ajudará na demanda do transporte dos alimentos da agricultura familiar até as escolas.

“Mais um investimento do Governo do Estado em nosso município. Esse caminhão fará com que os alimentos cheguem com eficiência e qualidade as escolas. Nossa gratidão ao governador Ratinho Júnior e ao secretário, Norberto Ortigara”, disse o prefeito.

O veículo é fruto de convênio do Governo do Estado com o Ministério do Desenvolvimento Social para atender as centrais públicas de recebimento e distribuição de produtos da agricultura familiar, como o Programa Alimenta Brasil (PAB), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Compra Direta Paraná.

