Faxinal realiza primeiro procedimento odontológico hospitalar com sedação para pacientes com TEA

A Secretaria Municipal de Saúde de Faxinal realizou nesta semana o primeiro procedimento odontológico hospitalar com sedação voltado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa funciona como um projeto-piloto no Paraná focado em hospitais de pequeno porte, como o Hospital Municipal Juarez Barreto, e atende pessoas que não conseguem passar pelo tratamento odontológico convencional devido às suas condições clínicas.

O atendimento é feito sob anestesia geral e por uma equipe multiprofissional, priorizando inicialmente os pacientes com maior grau de comprometimento, classificados com o TEA nível 3 de suporte.

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Durante esta primeira intervenção, os profissionais conseguiram resolver todas as necessidades bucais do paciente de uma só vez, realizando quatro cirurgias odontológicas, cinco restaurações, exame radiográfico completo da arcada dentária e uma avaliação geral da saúde bucal. Esse conjunto de cuidados dificilmente poderia ser executado em um consultório tradicional. Para garantir a total segurança do paciente antes de entrar no centro cirúrgico, o projeto exige uma série de avaliações médicas prévias, que incluem consultas detalhadas com cardiologista e anestesiologista.

A implantação do serviço também gera um impacto financeiro positivo e alívio para o orçamento das famílias beneficiadas, já que um procedimento desse porte na rede particular é avaliado entre R$ 10 mil e R$ 12 mil. Segundo o secretário municipal de Saúde, Reginaldo da Cruz Júnior, a consolidação do projeto era um sonho planejado há cerca de um ano e meio que agora se torna realidade para oferecer inclusão e acessibilidade no município.

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Para viabilizar a estrutura e dar o pontapé inicial no projeto, a prefeitura investiu aproximadamente R$ 15 mil em recursos próprios para a compra dos equipamentos necessários. "Esse é um sonho que começou a ser construído há cerca de um ano e meio e que agora se torna realidade com o apoio da administração municipal. Conseguimos realizar o primeiro procedimento com sucesso, oferecendo um atendimento que até então não era disponível no município. É um importante avanço para a saúde pública e para a inclusão dessas crianças e de suas famílias", explicou o Reginaldo.

A operação foi possível graças a uma parceria interna na saúde pública local, em que os cirurgiões-dentistas foram cedidos pela Atenção Primária à Saúde, enquanto o Hospital Municipal Juarez Barreto forneceu o centro cirúrgico, os medicamentos e a equipe de anestesia, mobilizando um total de cinco profissionais e um auxiliar em sala.



