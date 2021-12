Da Redação

Faxinal passa a ter atendimento do Banco 24Horas

O município de Faxinal passa a integrar a rede de atendimento do Banco24Horas. O caixa eletrônico pode ser encontrado na Drogaria Águia Branca, localizada na Rua Santos Dumont, 538 . A rede garante atendimento fora do horário bancário, disponibilizando acesso a saques, consultas de saldo, emissão de extrato, pagamento de contas, recargas de celular e TV e a possibilidade de sacar o Auxílio Brasil, entre outros serviços financeiros, sem pagar nada a mais por isso.

continua após publicidade .

Segundo a rede, são ofertados serviços de 150 instituições conectadas em um único ponto de atendimento. Entre as instituições atendidas estão grandes, médios e pequenos bancos, fintechs, bancos digitais e cooperativas.

Os serviços estão disponíveis 24 horas por dia, conforme o horário de funcionamento dos estabelecimentos onde estão instalados.

continua após publicidade .

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. O número de saques é definido no momento da contratação do pacote mensal da conta pelo cliente com sua instituição. Para aqueles que não contrataram um pacote, o Banco Central, por meio da resolução 3.919/2010, determina o benefício de 4 saques sem tarifa por mês, considerando a soma das operações realizadas nos canais do banco e no Banco24Horas.