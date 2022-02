Faxinal: motorista é flagrado dirigindo em zigue-zague

Da Redação

O motorista de um Mitsubishi MMC/Lancer foi flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo em zigue-zague na noite de quarta-feira (2), em Faxinal. Ele se recusou ao teste de embriaguez e acabou preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe em patrulhamento pelas proximidades do lago Saracura, avistou o carro sendo dirigido em zigue-zague, posteriormente parou no meio da via, abriu as portas, e quando ía desembarcar, notou a presença da viatura policial, momento em que embarcou novamente com intuito de se evadir do local.

O abordado, apresentava claros sinais de embriaguez. Indagado, confirmou ter ingerido cerveja e pina colada e negou a fazer o teste do bafômetro.

Quando recebeu voz de prisão, resistiu com força física, socos e chutes, sendo necessário uso de força moderada e técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.

Ainda segundo o boletim, ao ser colocado no compartimento de presos da viatura passou a ironizar a equipe policial, rindo e desacatando, com palavras de baixo calão e ameaçou, dizendo que isso não ficará assim, que os policiais não sabe com quem está mexendo e com quem ele tem envolvimento.

Diante dos fatos, o detido foi encaminhado ao hospital municipal para atendimento e confecção de laudo de lesões. Após confecção do termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, o autor foi encaminhado à 53ª DRP de Faxinal.