Faxinal irá decretar estado de calamidade pública por conta de chuva

Chuva com granizo foi registrado por volta das 20h desta quinta-feira e causou grandes estragos

A Prefeitura de Faxinal, no Vale do Ivaí, deve decretar estado de calamidade pública nas próximas horas, por conta da forte chuva com granizo ocorrida na noite desta quinta-feira (26). Informações da Defesa Civil apontam que mais de 400 casas, cobertas por Eternit, foram afetadas pela chuva. Grandes prejuízos na produção de tomate em estufas também foram registrados, mas os números exatos ainda não foram informados pelas autoridades.

De acordo com Paulo Portela, coordenador da Defesa Civil de Faxinal, a prioridade no momento é que o estado de calamidade seja decretado o mais rápido possível para que o município consiga receber auxílio do governo estadual.

“A gente vai decretar o estado de calamidade. Estamos nos programando para receber o auxílio do governo, com Eternit e outras coisas para as pessoas carentes, e nos organizando, porque fomos até às 3h da manhã fazendo os primeiros socorros”, afirmou ele.

Ainda de acordo com Paulo, diversos trabalhos de apoio aos moradores atingidos foram realizados durante a madrugada. Segundo o coordenador, os agentes se concentraram, no primeiro momento, em entregar lonas para a proteção de móveis e auxílio de pessoas que tiveram casas destelhadas.

Segundo o coordenador, logo após o estado de calamidade ser decretado, um caminhão deve ser enviado pelo município até Curitiba para que a Eternit seja levada até Faxinal.

