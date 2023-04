Faxinal investe R$ 2 milhões para reforçar frota da saúde e educação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Veículos serão usados na saúde e educação

A Prefeitura de Faxinal está reforçando a frota municipal. Nesta terça-feira (4), o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, fez a apresentação de seis novos veículos adquiridos pela administração para uso da saúde e transporte escolar. O investimento, segundo a prefeitura, ultrapassa R$ 2 milhões.

continua após publicidade .

"Nestes 6 anos de gestão, a Administração Municipal de Faxinal tem buscado garantir a segurança dos usuários e a qualidade do serviço prestado em todas as áreas do pode público. Além priorizar recursos para a malha viária, a Prefeitura tem investido pesado na infraestrutura da saúde e educação", afirma o prefeito Gallo, reforçando que os veículos entregues serão colocados no transporte de estudantes e usuários do SUS.

LEIA MAIS: Suspeito de integrar o PCC é preso com arma de fogo em Faxinal

continua após publicidade .

Segundo o prefeito, a aquisição dos novos veículos é uma prioridade da administração municipal para com a saúde e educação faxinalense. “É mais um compromisso que estamos cumprindo com a nossa população. De levar qualidade de vida aos que precisa da saúde municipal e educação. Obrigado mais uma vez ao governador Ratinho Júnior e aos nossos deputados, Alexandre Curi e Sergio Souza”, pontuou o prefeito.



O reforço na frota envolver dois ônibus Volare executivo DW9 com capacidade para 33 passageiros, duas Vans Peugeot Ok, um Strada Ok e um Ônibus Rural Escolar (ORE) com capacidade para transportar até 29 alunos sentados.

Siga o TNOnline no Google News