Da Redação

Faxinal inicia reforma do Terminal Rodoviário

A Prefeitura de Faxinal deu início as obras de reforma do Terminal Rodoviário Urbano do município. Além da revitalização do espaço, a administração vai reorganizar o espaço para levar a Secretaria de Educação para o local.

continua após publicidade .

Nesta segunda-feira (25), o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, esteve inspecionando os trabalhos que envolvem troca do piso, adequações de acessibilidade, novos banheiros e nova fachada. O investimento na revitalização do local é estimado em R$ 290 mil.

Conforme o prefeito Gallo, o Terminal Rodoviário foi construído na gestão do ex-prefeito José Carlos Alves Bastiani, na década de 80, e depois nunca passou por reforma.

continua após publicidade .

“Essas melhorias são necessárias devido ao estado da cobertura onde os ônibus estacionam, a estrutura está bastante deteriorada, enferrujada e arriscando cair, por isso pedimos ao setor de planejamento da prefeitura fazer o projeto de remodelação”, frisou o prefeito.

O prefeito também salientou que com a redução no número de passageiros e de ônibus que utilizam a rodoviária, a prefeitura utilizará uma parte do espaço para abrigar a Secretaria Municipal de Educação e sua frota de ônibus escolares. “É uma obra grande que trará economia para os cofres do município. Vai abrigar a secretaria e sua frota. Não vamos ter mais que locar imóvel para abrigar a autarquia”, comentou Gallo.