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ENSINO INFANTIL

Faxinal inicia construção de novo CMEI no distrito de Altamira

Obra tem investimento de quase R$ 2 milhões e vai ampliar oferta de vagas na localidade

Escrito por Da Redação
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Faxinal inicia construção de novo CMEI no distrito de Altamira
Autor Máquinas trabalham no terreno que vai abrigar nova creche - Foto: Alessandro Proenca/Prefeitura de Faxinal

A construção de uma nova creche do Programa Infância Feliz Paraná teve início no distrito de Nova Altamira, conhecido como Faxinalzinho, em Faxinal, no Vale do Ivaí. Os primeiros serviços da obra já começaram. A creche está sendo instalada em um terreno localizado na Rua XV de Novembro. Com cerca de 450 metros quadrados, o projeto recebe investimentos de mais de R$ 1,9 milhão do Governo do Estado.

A estrutura vai atender uma demanda crescente do distrito, um dos maiores de Faxinal. Com a nova estrutura, além da ampliação do número de vagas, haverá atendimento em período integral para crianças de até cinco anos de idade. Hoje, o período integral é oferecido apenas para os menores de três anos.

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O projeto prevê uma estrutura completa, com três salas de aula, brinquedoteca e sala multiuso, sala de amamentação, lactário, refeitório, cozinha, secretaria, direção e sala dos professores. A unidade também contará com instalações sanitárias infantis, espaços acessíveis para pessoas com deficiência (PcD), lavanderia, depósito de materiais de limpeza e demais ambientes necessários ao funcionamento da creche. A área externa terá pátio coberto, jardim sensorial, horta modular, bicicletário, pista de corrida, amarelinha e espaços destinados às atividades recreativas, além de paisagismo.

A execução da obra inclui serviços de preparação do terreno, fundações, estruturas, alvenaria, cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, revestimentos, pintura, pavimentação e urbanização da área externa, entre outros serviços previstos no projeto.

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CMEI Creche Nova Altamira Desenvolvimento Comunitário Educação Infantil Faxinal Infraestrutura Educacional Obra Programa Infância Feliz Valorização da Primeira Infância
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