Faxinal inaugura quadra coberta e asfalto em dois conjuntos

O prefeito de Faxinal Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo e seu vice-prefeito Pedro Moreira, o Galdério inauguraram neste sábado (24), três importantes obras para a cidade. Diversos servidores públicos do município e vereadores acompanharam o prefeito Gallo e o deputado federal Sergio Souza no percurso de inaugurações.

A primeira inauguração ocorreu no bairro Vila Nova/Vila Velha, onde a comitiva inaugurou a Quadra poliesportiva coberta, Alcir Mangold. Além da quadra, o bairro recebeu um Parque Infantil. Investimentos de mais de R$ 300.000,00 reais.

O prefeito Gallo, explicou que a entrega dessas obras é tudo fruto de emendas do deputado federal Sérgio Souza, o deputado que mais trouxe investimentos para o município.

“Sergio Souza, além de meu amigo é um pai para Faxinal, só ele já investiu mais de 16,5 milhões no município”, explicou o prefeito que agradeceu aos familiares presentes do desportista Alcir Mangold, por permitirem a homenagem ao cederem seu nome a Quadra poliesportiva coberta da Vila Nova/Vila Velha.

Em seu discurso, o prefeito também agradeceu o deputado Alexandre Curi e ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, pelos investimentos cedidos para o município, e disse acreditar que vem muito mais por aí.

O deputado federal Sérgio Souza, salientou que, quando se tem uma administração que quer o bem da população, os recursos são bem aplicados.

“Fico muito feliz em estar em Faxinal e ver os recursos que nós disponibilizamos se transformando em melhorias na vida das pessoas, seja na saúde, esporte, lazer e pavimentação asfáltica”, completou

Seguindo o cronograma de inaugurações, a comitiva seguiu para Jardim Aracy. O bairro recebeu galerias pluviais, meio-fio, calçada, paisagismo e pavimentação asfáltica (C.B.U.Q.). Investimentos de mais de R$ 900.000,00 reais. Logo após, foi a vez da inauguração do asfalto do Jardim David Jorge Curi (J. CURI). No bairro, foram realizados serviços de drenagem, galerias, meio-fio, calçada ecológica, sinalização e pavimentação asfáltica (C.B.U.Q). Investimentos de mais de R$ 700.000.00 reais. A obra era uma reivindicação de mais de 40 anos da comunidade.

Estiveram presentes à solenidade: o presidente da AMP - Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller; Rafael Cantagallo/Chefe da Regional da Casa Civil; Pastor Cleber Miralvo/Presidente da Assembléia de Deus; Pastor Cícero/Assembléia de Deus da Vila Nova e Vila Velha; Pastor Marivaldo Golveia/Presidente do Conselho Municipal de Saúde; Padre Adventino/Pároco da Paróquia São Sebastião; e vereadores, Paulinho Portela/Presidente da Câmara; Sueder Martins; Carlos Aberto Sales; Ozias Marcelino de Souza; Carlos Henrique Dias Batista; Clarice Portela; Marcela Carvalho Rodrigues; Marcelo Fabiano dos Santos/Katarino; Édi Willim Moreira dos Santos.