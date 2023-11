Faxinal estima prejuízos de até R$ 30 mi com temporal

Os prejuízos causados pela chuva com granizo registrada na semana passada em Faxinal podem chegar a R$ 30 milhões. De acordo com o assessor jurídico da prefeitura, Francisco Alfredo Ferreira, o Ral, R$ 10 milhões já foram confirmados e o município aguarda a convalidação de mais R$ 20 milhões em perdas no campo e na cidade.

Relatório divulgado pela Defesa Civil do Estado aponta que mais de 5,1 mil pessoas foram afetadas pela chuva que danificou mais de 1,2 mil casas e deixou 80 moradores desalojados em Faxinal.

No total, foram entregues 7 mil chapas de Eternit para as famílias atingidas, além de lonas. Entre quinta e sexta-feira, entretanto, o município voltou a registrar episódios de chuva, aumentando o drama dos moradores que ainda não consertaram os telhados de suas casas. “Tivemos dois episódios de chuva com muito vento e isso deu trabalho porque aquelas casas que não foram cobertas não suportaram e molharam de novo. Vamos conseguir empreender ações de cobrir as casas que foram destelhadas somente quando o tempo abrir”, comenta Ral.

No campo, os estragos também foram altos. Relatório da prefeitura aponta que mais de 280 alqueires de soja e milho foram prejudicados, bem como 18 estufas de tomate e mais de 400 pés de pêssego em propriedades do município. A chuva também danificou estradas, bueiros e pontes na zona rural.

“Além de ter prejudicado a maioria das culturas, também vai atrapalhar o escoamento da pecuária e o transporte escolar que também nos preocupa muito”, ressalta.

Na tarde desta sexta-feira (3), o município decretou situação de emergência, seguindo o protocolo da Defesa Civil e aguarda a convalidação do Governo do Estado para decretar estado de calamidade pública. “Nós tivemos perdas expressivas, mas reconhecemos que outros municípios tiveram prejuízos ainda maiores. Esse decreto vai refletir em recursos da união além de recursos do estado para sanar os problemas gerados pela tempestade”, acrescenta.

