Faxinal entrega sete mil telhas para famílias atingidas por temporal

A Prefeitura de Faxinal organizou nos últimos dias uma força-tarefa para atender a população que teve suas residências afetadas pelo temporal de 26 de outubro. Foram entregues sete mil chapas de Eternit, sendo quatro mil na quarta-feira (1º) e três mil no último sábado (28). Foram distribuídas também lonas plásticas doadas pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana e Faxinal.

Conforme a Secretaria de Assistência Social, mais de 740 famílias já foram cadastradas. Pelo menos 1.243 residências tiveram algum tipo de dano nas zonas urbana e rural. As equipes continuam fazendo o cadastro das famílias para receber algum tipo de ajuda, como cestas básicas e roupas doadas pela população para serem entregues as famílias carentes. A Prefeitura recebeu 100 colchões do Governo do Estado, que vão ser entregues pela Assistência Social as famílias.



O prefeito destacou a solidariedade do povo faxinalense. “Obrigado a todos que se reuniram nesse momento triste para a nossa cidade, foi uma tragédia para muitas famílias que perderam seus móveis, roupas, alimentos, fora o prejuízo das coberturas das casas. Muita gente solidária que a gente vê nesse momento ajudando nossa população”, disse o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD).

A Prefeitura seguirá atuando para minimizar os impactos com o monitoramento da Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social. As sete mil folhas de Eternit foram doadas pelo governo do Paraná.

