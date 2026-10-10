Faxinal entrega novo playground no Lago Saracura e planeja instalação de alambrado

A Prefeitura de Faxinal concluiu a instalação de um novo parque infantil na ilha do Lago Saracura. A estrutura amplia as opções de recreação e convivência para famílias e crianças que frequentam o espaço público. Com a montagem do playground, a administração municipal realizou a manutenção e reparo nos equipamentos da academia ao ar livre, melhorando as condições de uso para a prática de atividades físicas na área.

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De acordo com o prefeito Hermes Santa Rosa, as intervenções têm como objetivo oferecer um ambiente mais adequado e seguro para o lazer da comunidade. Como próximo passo para a infraestrutura do local, o município planeja a instalação de um alambrado de proteção, serviço que será executado assim que o processo licitatório for finalizado. O parque infantil já está liberado para a população, e a recomendação das autoridades locais é que as crianças estejam sempre acompanhadas por pais ou responsáveis durante a utilização dos brinquedos.





Foto: Divulgação prefeitura Foto: Divulgação prefeitura



