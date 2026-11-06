Faxinal decreta situação de emergência após chuvas acumularem 587 milímetros em oito dias

Cerca de 1.200 pessoas foram afetadas por enxurradas, erosões e danos em estradas e pontes rurais

O Município de Faxinal (PR) decretou situação de emergência em razão dos prejuízos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região, principalmente na zona rural. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 14.090/2026, assinado pelo prefeito Hermes Santa Rosa e publicado nesta sexta-feira (6). De acordo com o levantamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), Faxinal registrou um acumulado de 587 milímetros de chuva entre 29 de outubro e 5 de novembro. O episódio mais intenso ocorreu na madrugada de quinta-feira (5), quando enxurradas atingiram diversas localidades, provocando erosões, alagamentos e danos em estradas e pontes rurais, inclusive estruturas de madeira.

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Entre as regiões afetadas estão Barreirinho e as Fazendas Araxá, Vovozinha e São João. Os danos comprometem as condições de tráfego e o deslocamento dos moradores, além de dificultarem o transporte da produção agrícola, especialmente de alimentos cultivados em estufas e das lavouras de grãos.

Segundo a Defesa Civil, aproximadamente 1.200 pessoas foram afetadas. Entre as dificuldades enfrentadas pelas famílias estão o acesso aos locais de trabalho e o transporte de crianças e adolescentes até as unidades escolares.

Rio Pereira subiu mais de 10 metros

O prefeito Hermes Santa Rosa destacou a dimensão das chuvas e a elevação do nível dos rios, especialmente do Rio Pereira, que, segundo ele, subiu mais de 10 metros durante o período de maior intensidade das precipitações. “Foi uma situação muito preocupante. Tivemos uma elevação expressiva dos rios e muitos danos nas estradas rurais, além de problemas na área urbana, onde também foram registrados prejuízos na pavimentação. Precisamos aguardar condições climáticas adequadas para realizar os reparos com segurança e qualidade”, afirmou.

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O prefeito também ressaltou que a recuperação exigirá recursos financeiros e apoio de outras esferas de governo, diante da extensão dos estragos.

Decreto permite mobilização e ações emergenciais

A decisão de decretar situação de emergência considerou relatórios técnicos das Secretarias Municipais de Obras e Viação, Urbanismo, Planejamento e Infraestrutura, e Agricultura e Pecuária. Os documentos apontam que a extensão dos danos supera a capacidade operacional e financeira disponível atualmente pelo município para realizar todos os reparos necessários com recursos próprios. Com a publicação do decreto, todos os órgãos municipais poderão ser mobilizados, sob coordenação da COMPDEC, para executar ações de resposta, recuperação das áreas atingidas e reconstrução da infraestrutura danificada.

O documento também autoriza a utilização de veículos, máquinas, equipamentos e equipes municipais, além de permitir a adoção de procedimentos emergenciais para contratação de serviços, aquisição de materiais e execução de obras necessárias ao enfrentamento dos prejuízos, conforme a legislação vigente.

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Nesse período, o município deverá buscar apoio financeiro e técnico dos governos estadual e federal para ampliar a capacidade de recuperação. Entre as prioridades estão o restabelecimento dos acessos às comunidades rurais, a recuperação de pontes e estradas e a garantia do transporte da produção agrícola.