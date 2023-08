Faxinal dá posse à nova secretária de Educação

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em cerimônia realizada na última sexta-feira, o prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, deu posse à nova secretária municipal de Educação, Cristiane do Carmo Alípio. Eliane Felício de Souza Tonin deixa a pasta após solicitar exoneração do cargo para cuidar da saúde. A nova secretária iniciou sua carreira como professora em 1982, tem uma vasta experiência em escola municipal, onde trabalhou como educadora infantil. O ato de posse aconteceu na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SME).

continua após publicidade

Em seu discurso, o prefeito Gallo agradeceu a ex-secretária Eliane Felício de Souza Tonin, pelo empenho e dedicação aos serviços prestados durante o período em que esteve no comando da Secretaria.

-LEIA MAIS: Saúde de Ivaiporã investe em mutirão de consultas, exames e cirurgias

continua após publicidade

“Fiquei triste com saída da minha amiga Eliane, ela fez história na Educação de Faxinal. Somos o 5º município com a melhor educação do Paraná, e isso é o trabalho dela, trabalho de equipe da educação de Faxinal. Ela está nos deixando para cuidar da saúde, temos que entender isso. Só tenho a agradecer por esses quase sete anos junto comigo”, destacou o prefeito.

Bastante emocionada, a ex-secretária Eliane Tonin fez um agradecimento especial ao prefeito e a toda a equipe.

“Meu sentimento neste dia é de extrema gratidão ao prefeito Gallo e a toda a equipe. Estamos juntos desde o início da gestão, e agora me aposentei, preciso resolver uns problemas de saúde, mas tenho fé que tudo vai dar certo. Estou muito feliz pela minha amiga Cristiane ter aceitado esse desafio, ela é extremamente competente, dedicada, conhece a educação e vive a educação. Sucesso a todos nessa nova etapa que se inicia em Faxinal e também na gestão”, completou.

continua após publicidade

Para a nova secretária, Cristiane Alípio, comandar a Educação é mais um desafio.

“É um desafio, substituir a Eliane não é fácil, ela tem uma trajetória de muitas conquistas aqui em Faxinal com toda a equipe da educação. Vamos trabalhar juntos para dar continuidade”, disse.

Siga o TNOnline no Google News