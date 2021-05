Faxinal confirma óbito de bebê recém-nascido por Covid-19

Continua após publicidade

O boletim divulgado pela prefeitura de Faxinal nesta quinta-feira (27) confirmou mais dois óbitos por Covid-19, entre eles, o do bebê recém-nascido que faleceu na última terça-feira (25), com apenas quatro dias de vida. Esta é a primeira morte de bebê causada por Covid no Vale do Ivaí.

De acordo com a Saúde do município, a causa da morte da criança foi lançada como coronavírus porque a mãe estava com a doença e o parto prematuro de 7 meses foi causado pela gravidade do estado de saúde da mulher. O resultado do teste PCR da criança deve chegar em poucos dias. A mãe permanece internada em estado grave no Hospital da Providência, em Apucarana.

O outro óbito registrado em Faxinal é de uma mulher de 85 anos que teve covid-19, estava se recuperando, mas acabou morrendo por complicações causadas pela doença.

Com os dois óbitos confirmados nesta quinta-feira, o município chega ao total de 54 mortes. Também foram registrados 90 novos casos confirmados da doença, elevando para 1.871 o número total de infectados. São 11 pacientes faxinalenses internados, sendo 8 deles em UTI.

Outros 77 casos estão sob investigação.